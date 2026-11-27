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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मानेसर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। निगम की टीमें सड़कों के किनारे जमा मिट्टी और धूल साफ कर रही हैं। इसके लिए सड़क सफाई मशीनों की मदद ली जा रही है। वहीं, एंटी स्मॉग गन और पानी के टैंकरों से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। धूल कम करने के लिए पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव हो रहा है।पिछले एक महीने से मानेसर की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई थी। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हालांकि, शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 166 दर्ज किया गया। यह मध्यम श्रेणी में आता है। इससे लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है।नगर निगम की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के नियमों का पालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है।वर्जनक्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। सड़कों की सफाई के लिए सड़क सफाई मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा एंटी स्मॉग गन और पानी के टैंकरों से नियमित छिड़काव कराया जा रहा है। हमारा प्रयास शहर में धूल और प्रदूषण का स्तर कम करना है।— पुनीत कुमार, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम मानेसर