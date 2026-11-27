गुरुग्राम पुलिस ने 11 नवंबर को गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में हुई चेन स्नेचिंग (गहने छीनने) की एक घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

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एसीपी (क्राइम) इंदिवर के अनुसार, पालम विहार के टॉवर एन्क्लेव की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि शाम के समय बाहर निकलने पर, बाइत सवार दो लोगों ने उसकी चेन छीन ली। पालम विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।पालम विहार क्राइम ब्रांच ने 25 नवंबर को ललित को और 26 नवंबर को विनय को गिरफ्तार किया। ये दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं।पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए दिल्ली से गुरुग्राम आते थे। बताया जा रहा है कि वे उन महिलाओं को निशाना बनाते थे जो शाम को टहलने या खरीदारी के लिए बाहर निकलती थीं।