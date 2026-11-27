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गुरुग्राम। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोश (जॉइंट स्क्वॉड फॉर हेल्थ) टीम ने एनसीसी कैडेट्स के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसमें कैडेट्स को टीबी के लक्षण, बचाव, उपचार और मरीजों की मदद करने की जानकारी दी गई। डॉ. अरुण सैनी ने बताया कि टीबी पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है। समय पर जांच और नियमित इलाज से इसे हराया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉ. कृतिका बंसल ने कैडेट्स को जागरूकता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत की शपथ ली। इस अवसर पर एएसएमओ डॉ. अरुण सिंह, डॉ. अरुण सैनी, सूबेदार मुकेश कुमार, डीपीसी मनीषा उपस्थित रहे। संवाद