{"_id":"6ad4c0da7dada5193c03adaf","slug":"video-mayor-rajrani-malhotra-inaugurated-an-eye-hospital-in-gurugram-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में महापौर राजरानी मल्होत्रा ने नेत्र चिकित्सालय में किया उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम की महापौर राजरानी मल्होत्रा ने आर्य वीर नेत्र चिकित्सालय के प्रथम तल पर नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर और सभागार का उद्घाटन किया। यह पहल नेत्र चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। महापौर ने कहा कि नया ऑपरेशन थिएटर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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