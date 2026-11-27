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गुरुग्राम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में ब्लॉक शहरी-एक और शहरी-दो की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 100 और 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, म्यूजिकल चेयर और साइकिल रेस सहित छह स्पर्धाएं आयोजित की गई।

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