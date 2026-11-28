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गुरुग्राम। बिहार की महिलाओं और छठ महापर्व पर स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की विवादित टिप्पणी को लेकर पूर्वांचल समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विवादित टिप्पणी पर पूर्वांचल समाज में नाराजगी है। रविवार को प्रस्तावित उनका शो रद करने की मांग उठी। भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त सिबास कविराज को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि छठ महापर्व करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। प्रशासन ने शो पर रोक का आश्वासन दिया है। संवाद