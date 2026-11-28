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मानेसर। नखडौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की ओर से शनिवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान पीएचसी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने जांच कराई। बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह स्वास्थ्य जांच की गई। मानेसर की तीन पीएचसी में करीब 315 मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई। डॉक्टरों ने लोगों को प्रदूषण से बचने, ठंड से बचाव करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। संवाद