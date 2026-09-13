गुरुग्राम: एचएसवीपी ने रविवार को भी उठाया मंदिर परिसर से मलबा

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गुरुग्राम सेक्टर-50 स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की टीम ने डंपरों की मदद से मलबा उठाया। टूटे हुए मलबे में दिनभर जेसीबी व मशीन चलती रही। मंदिर में बनाए गए भवनों की दीवारों व छतों के लेंटर को तोड़ने के लिए जेसीबी की मदद ली गई थी। जिसमें लेंटर में सीमेंट व सरियों और दीवारों की ईटों का अलग किया जा रहा था।

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