Gurugram News: शिविर में 189 लोगों ने किया रक्तदान

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गुरुग्राम। न्यू कॉलोनी स्थित गीता भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 189 लोगों ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़े अंतर्गत किया गया है। डॉ. परमेश्वर अरोड़ा के संयोजन में अथ सनातन योगस्थली एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के ओर से किया गया। शिविर में लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्या सुधा यादव, मेयर राजधानी मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, विधायक मुकेश शर्मा आदि ने अतिथि के रूप में शिरकत की। संवाद