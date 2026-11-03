{"_id":"6ae9a1d7cf4b73243804da26","slug":"video-haryana-roadways-drivers-go-on-strike-after-their-demands-are-not-met-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मांगें पूरी नहीं होने पर हरियाणा रोडवेज चालकों का प्रदर्शन, गुरुग्राम डिपो परिसर में हड़ताल पर बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वर्ष 2016 में हरियाणा रोडवेज विभाग में भर्ती हुए चालकों की मांगे पूरी नहीं होने पर वे मंगलवार को गुरुग्राम डिपो परिसर में हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल पर बैठे चालकों के कहना है कि वे गुरुग्राम डिपो की महाप्रबंधक गायत्री अहलावत को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में उनको मंगलवार को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। चालक शिव कुमार, अनिल, मैनपाल, सुमेर, सुरेंद्र सहित अन्य रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।

... और पढ़ें