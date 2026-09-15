{"_id":"6aa946f56424ff73a9061dc8","slug":"video-gurugram-no-route-is-safe-for-operating-city-buses-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: नौ रूट नहीं सिटी बसों के चलाने के लिए सुरक्षित, सड़कों में गड्ढे होने से बढ़ रही टूट-फूट, देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साइबर सिटी में नौ रूट गुरुगमन सिटी बसों के चलाने के लिए सुरक्षित नहीं पाए गए हैं। सिटी बसों में बढ़ी टूटफूट की समस्याओं व ब्रेकडाउन को लेकर जीएमसीबीएल प्रबंधन ने शहर में रूटों पर सर्वे कराया था। इसमें कई रूटों की सड़कों पर बने गड्ढे बसों की संचालन में रूकावट की मुख्य वजह पाए गए। बसों में सस्पेंशन खराब होने व बैलून डाउन होने की समस्या आ रही है। वहीं, रूटों पर बीच रास्ते बस ब्रेकडाउन होने से यात्रियों को भी परेशानी होती है।

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