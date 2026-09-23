गुरुग्राम मेयर ने न्यू रेलवे रोड, भीम नगर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

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गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने बुधवार को न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड और भीम नगर क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में सफाई और कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। मेयर ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए, साथ ही नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। निरीक्षण के दौरान, मेयर ने क्षेत्र की सफाई स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को कूड़े के नियमित उठान और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मेयर ने नागरिकों से सड़क पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने से सफाई व्यवस्था में सुधार होगा।

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