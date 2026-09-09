{"_id":"6aa1458f33af2b9a8c05a7fe","slug":"video-gurugram-gmda-launches-anti-encroachment-portal-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जीएमडीए ने शुरू किया एंटी-एन्क्रोचमेंट पोर्टल, अब कर सकेंगे अतिक्रमण की शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से शुरू किए गए एंटी-एन्क्रोचमेंट पोर्टल को शहरवासियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पोर्टल के माध्यम से शहरवासी सड़कों, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, ड्रेन और अन्य सार्वजनिक या सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण की सूचना सीधे जीएमडीए को दे सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय लाइव, जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प वाली फोटो अपलोड करने की सुविधा है। शिकायत दर्ज करने के लिए जीएमडीए एंटी-एन्क्रोचमेंट पोर्टल पर जाना होगा। इसका लिंक जीएमडीए की वेबसाइट के ‘New Arrivals’ सेक्शन में भी उपलब्ध है। शिकायतों की निगरानी के लिए अधिकारियों के लिए एडमिन मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। इसके माध्यम से शिकायतों की मॉनिटरिंग, की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड और अतिक्रमण हटाने की प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है।

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