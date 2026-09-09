उभरते खिलाड़ी : जूडो में देश के लिए खेलना चाहते हैं तेजस कौशिक

विज्ञापन

जिले के 13 वर्षीय तेजस कौशिक जूडो में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तेजस सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और पिछले दो वर्षों से गुड़गांव जूडो अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना है। तेजस के पिता अश्विनी कौशिक ने बताया कि तेजस ने राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसके बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। वह नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी तकनीक पर मेहनत कर रहे हैं। प्रशिक्षक महिंदर सिंह ने बताया कि तेजस की तकनीक में लगातार सुधार हो रहा है। उनकी फिटनेस और हाथ की सूझबूझ भी पहले से बेहतर हुई है। प्रशिक्षक के अनुसार तेजस में सीखने की क्षमता और आगे बढ़ने की ललक है। मेहनत जारी रही तो वह आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आ सकते हैं।