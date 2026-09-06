{"_id":"6a9d30c1a62ff0dc77067df3","slug":"video-garbage-piled-up-in-gurugram-for-32-days-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"32 दिन से गुरुग्राम में कूड़े का अंबार, सफाईकर्मियों की हड़ताल से लोग हो रहे बीमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में पिछले 32 दिनों से कूड़े की समस्या गंभीर बनी हुई है। सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। इस स्थिति के चलते शहर बुखार की चपेट में आ रहे है और हल्की बारिश हालात को और खराब कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग गुरुग्राम की खराब नागरिक सुविधाओं पर नाराजगी व्यक्त की।

... और पढ़ें