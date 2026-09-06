Gurugram News: आर्य समाज सभा में शिक्षकों को किया गया सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:47 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:47 PM IST
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फोटो-
गुरुग्राम। सेक्टर-7 एक्सटेंशन स्थित आर्य समाज सभा में शिक्षक दिवस पर साप्ताहिक यज्ञ के बाद शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आर्य समाज के पूर्व संचालक एवं संरक्षक बलदेव कृष्ण गुगलानी की स्मृति में आयोजित हुआ। पदाधिकारियों ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना की। संरक्षक सुभाष कामरा, मदन लाल रेलन व आत्म प्रकाश गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। प्रधान धर्मेंद्र बजाज और मंत्री विकास रेलन ने आभार जताया। इस दौरान उषा खेड़ा, संतोष वर्मा, आदेश सेतिया समेत कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। संवाद
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गुरुग्राम। सेक्टर-7 एक्सटेंशन स्थित आर्य समाज सभा में शिक्षक दिवस पर साप्ताहिक यज्ञ के बाद शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आर्य समाज के पूर्व संचालक एवं संरक्षक बलदेव कृष्ण गुगलानी की स्मृति में आयोजित हुआ। पदाधिकारियों ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना की। संरक्षक सुभाष कामरा, मदन लाल रेलन व आत्म प्रकाश गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। प्रधान धर्मेंद्र बजाज और मंत्री विकास रेलन ने आभार जताया। इस दौरान उषा खेड़ा, संतोष वर्मा, आदेश सेतिया समेत कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। संवाद