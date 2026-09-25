{"_id":"6ab6760b703f7745700fb778","slug":"video-garbage-accumulated-near-canal-in-gurugram-contaminating-canal-water-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में नहर के पास जमा कूड़ा, नहरी पानी को कर रहा दूषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में धनकोट से जिस गुड़गांव वाटर चैनल (नहर) से बसई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आता है, उसके किनारों पर जमा कूड़ा लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का कहना है कि गुरुग्राम को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली धनकोट नहर इन दिनों प्रशासन की उपेक्षा और बदहाली का शिकार बनी हुई है। जिस नहर के पानी का उपयोग पूरा गुरुग्राम शहर पीने के लिए करता है, उसके आसपास और पानी के किनारे भारी मात्रा में कचरा फैला पड़ा है। नहर के किनारे कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कचरा धीरे-धीरे पानी में घुलता है और यही दूषित पानी शोधन के बाद शहर के घरों तक पहुंचता है, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

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