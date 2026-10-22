{"_id":"6ada1ed2fa84339ac70dbf43","slug":"video-directives-issued-for-prompt-action-on-citizens-issues-at-gurugram-ward-committee-meeting-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम वार्ड कमेटी बैठक: नागरिकों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत वार्ड कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला ने की। अतिरिक्त निगमायुक्त पूजा चांवरिया ने वार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य वार्ड स्तर पर नागरिकों की समस्याओं को सुनना था। इन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य था। सामने आई समस्याओं को तुरंत संबंधित अधिकारियों के पास भेजने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त निगमायुक्त ने अधिकारियों को शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। धर्मबीर भांगरोला ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि अधिकारी नागरिकों की शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड स्तर पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य किया जाए। बैठक में नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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