एलन मस्क की कंपनी नहीं, गुरुग्राम की टेस्ला ने कारोबारी से की ₹1.2 करोड़ की ठगी: जानें क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक कारोबारी के साथ 1 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि, यह ठगी एलन मस्क की मशहूर वैश्विक ऑटोमोटिव और क्लीन एनर्जी कंपनी टेस्ला ने नहीं, बल्कि गुरुग्राम स्थित 'टेस्ला' नामक एक भारतीय कंपनी ने की है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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