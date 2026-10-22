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गुरुग्राम में लापरवाही से हादसा: बीएमडब्ल्यू कार पर गिरा बिजली का तार

Thu, 22 Oct 2026 08:04 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:04 PM IST
Accident due to negligence in Gurugram Power line falls onto a BMW car
गुरुग्राम सेक्टर 55 में एक बीएमडब्ल्यू कार पर बिजली का तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में कार को नुकसान पहुंचा है। यह घटना तब हुई जब बिजली निगम के कर्मचारी बिजली ठीक कर रहे थे। कर्मचारियों ने बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की और चलती लाइन में काम करने लगे। इसी दौरान एक तार बीएमडब्ल्यू कार (एचआर 51सीपी 0911) पर गिर गया। यह घटना कार मालिक सतबीर चौधरी के घर नंबर 170 के पास हुई। लोगों का कहना है कि बिजली निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वहां लोग होते तो जान-माल का भी नुकसान हो सकता था।
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