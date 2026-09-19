{"_id":"6aaebe8ff6e6765a3605975b","slug":"video-cm-nayab-singh-saini-attended-705th-birth-anniversary-celebrations-of-mata-lalleshwari-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता लल्लेश्वरी के 705वें जयंती समारोह में की शिरकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता लल्लेश्वरी के 705वें जयंती समारोह में की शिरकत

विकास कुमार

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST







Link Copied



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को माता लल्लेश्वरी के 705वें जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों और गौशाला के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन