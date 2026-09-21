{"_id":"6ab1370df5e9e7c0be0454b5","slug":"video-abhay-singh-chautala-arrived-to-inspect-the-demolished-temples-and-samadhis-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"आदमपुर झाड़सा गांव में तोड़े गए मंदिर व समाधियों का मुआयना करने पहुंचे अभय सिंह चौटाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेक्टर-50 स्थित आदमपुर झाड़सा गांव में सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए मंदिर व समाधियों का मुआयना करने पहुंचे। मंदिर परिसर में तोड़-फोड़ की कार्रवाई को निदंनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिदों को तोड़ने वाली भाजपा सरकार अब मंदिरों को तोड़ने में लगी है। मंदिरों व समाधियों को तोड़ा जाएगा तो भाजपा के लिए हिंदू कोई मायने ही नहीं रखता है। भाजपा केवल नाम के लिए ही हिंदू-हिंदू करती है।

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