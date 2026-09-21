अक्तूबर से पहले ही बिगड़ने लगी हवा की सेहत: गुरुग्राम और मानेसर की हवा खराब, धूल और स्मॉग से बढ़ी परेशानी

गुरुग्राम और मानेसर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। सोमवार सुबह शहर में हल्की स्मॉग की परत दिखाई दी। इसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सोमवार को गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 218 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है। वहीं मानेसर का एक्यूआई 245 रहा। रविवार को गुरुग्राम का एक्यूआई 195 दर्ज किया गया था। एक दिन में ही हवा की स्थिति और खराब हो गई।