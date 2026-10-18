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दुर्गा पूजा-पंडालों में संस्कृतियों का संगम, कहीं बांग्ला संगीत तो कहीं डांडिया रास
गुरुग्राम में शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। सुबह शंख ध्वनि, धुनुची के वीच पुष्पांजलि और पूजा की धूम है तो शाम होते ही संगीत और नृत्य के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। पूर्वापल्ली दुर्गा पूजा पंडाल में फिल्म अभिनेता उत्तम कुमार के गीतों से उन्हें याद किया गया तो ओडिशा के कलिंगा वेलफेयर सोसाइटी के पंडाल में डांडिया खेला गया। सुशांत लोक वन के सी ब्लॉक के पंडाल में कोलकाता से आए बांग्ला लोक गायकों ने समां बांधा।
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