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महिला की मौत के बाद सड़क पर शव रख लगाया जाम, एंबुलेंस भी फंसीं; 50 अज्ञात पर मुकदमा

विकास कुमार

Updated Mon, 21 Sep 2026 07:05 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 07:05 PM IST

यूपी के मुरादनगर स्थित रावली मार्ग पर जीतपुर कॉलोनी में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद शव सड़क पर रखकर जाम लगाने और प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मौके की वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई है। इनके आधार पर जाम लगाने वालों की पहचान की जाएगी। ... और पढ़ें

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