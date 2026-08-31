पेट्रोल भराने आई अनियंत्रित कार ने तीन कर्मियों को मार टक्करी, एक गंभीर

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यूपी के गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र की जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार की देर शाम पेट्रोल भराने आई कार ने तीन पंपकर्मियों को टक्कर मार दी। मशीन और कार के बीच आए तीनों कर्मचारी घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल की तहरीर पर केस दर्ज कर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी चालक दीपू को गिरफ्तार कर लिया है।

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