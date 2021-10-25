Ghaziabad News: एयरोसिटी के लिए जमीन कर अधिग्रहण इसी सप्ताह से

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जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि एयरोसिटी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को बोर्ड से पास किया जा चुका है। मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसमें लैंड पूलिंग सिस्टम से भी जमीन ली जाएगी। इसके लिए एजेंसी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें इसके फायदे के बारे में बताया जा रहा है। एयरोसिटी के पास ही हाल में मोरटी में बनने में वाले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को इंटिग्रेट किया गया है। जिससे इस पर आने वाले खर्च को इस योजना से निकाला जाएगा।170 हेक्टेयर से अधिक जीडीए के पासहरनंदीपुरम के पहले फेज को भी जीडीए अक्तूबर तक लाॅन्च करने की तैयारी कर रहा है। जीडीए ने करीब 500 हेक्टेयर की योजना में 170 हेक्टेयर से अधिक अधिग्रहित कर ली है। वहीं, योजना का लेआउट और डीपीआर भी तैयार करके बोर्ड बैठक में पास किया जा चुका है। उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना के लिए जल्द ही यूपी रेरा में आवेदन कर दिया जाएगा।