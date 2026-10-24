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गाजियाबाद में पांच साल के बच्चे के पटाखे जलाने पर दबंगों ने परिवार पर बोला हमला

Digvijay Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST







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गाजियाबाद में निवाड़ी रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में शुक्रवार रात एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। पांच वर्षीय बच्चे के पटाखे छोड़ने से गुस्साए पड़ोसियों ने परिवार को बेरहमी से पीटा और पत्थरबाजी कर कार तोड़ दी। इस हमले में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की आंख में गंभीर चोट आई है। ... और पढ़ें

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