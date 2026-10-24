फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Thugs attacked a family after their five-year-old child lit firecrackers they smashed a car and caused mother

गाजियाबाद: पांच साल के बच्चे के पटाखे जलाने पर दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, कार तोड़ी और मां की आंख फोड़ी

Sat, 24 Oct 2026 08:18 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 08:18 PM IST
सार

गाजियाबाद में निवाड़ी रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में शुक्रवार रात एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। पांच वर्षीय बच्चे के पटाखे छोड़ने से गुस्साए पड़ोसियों ने परिवार को बेरहमी से पीटा और पत्थरबाजी कर कार तोड़ दी। 

विज्ञापन
Thugs attacked a family after their five-year-old child lit firecrackers they smashed a car and caused mother
दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद में निवाड़ी रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में शुक्रवार रात एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। पांच वर्षीय बच्चे के पटाखे छोड़ने से गुस्साए पड़ोसियों ने परिवार को बेरहमी से पीटा और पत्थरबाजी कर कार तोड़ दी। इस हमले में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की आंख में गंभीर चोट आई है।

विज्ञापन



आकाश गोस्वामी, जो एक एमएनसी में इंजीनियर हैं और घर से काम करते हैं, अपने परिवार के साथ डिफेंस कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह काम कर रहे थे, तभी उनका पांच वर्षीय बेटा घर के बाहर पटाखे चला रहा था। आरोप है कि पटाखे चलाने से गुस्साए एक पड़ोसी ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इसके बाद गुस्साए पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आकाश, उनकी पत्नी और मां पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने परिवार को बेरहमी से पीटा और पत्थरबाजी कर आकाश की कार का शीशा तोड़ दिया। पत्थर लगने से आकाश की मां की आंख से खून निकलने लगा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने भी मारपीट जारी रखी। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
विज्ञापन


पुलिस की भूमिका पर सवाल
आकाश का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ के कारण घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सोशल मीडिया एक्स पर टैग कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हमले में घायल हुए लोग
इस हमले में आकाश, उनकी पत्नी और मां को गंभीर चोटें आई हैं। आकाश की मां की आंख में पत्थर लगने से खून बहने लगा था। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दो महिलाओं समेत कुल तीन लोग घायल हुए हैं। एक महिला की आंख में गंभीर चोट आई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed