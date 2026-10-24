गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला: जामिया विवाद में चुप्पी पर सवाल, शरजील के समर्थन पर भड़के केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध-प्रदर्शन के मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने प्रदर्शन के दौरान दीवारों पर लिखे नारों पर भी चिंता व्यक्त की।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: On Jamia Milia Islamia protest row, Union Minister Giriraj Singh says, "I want to know why there has been no statement yet from Rahul Gandhi, the Aam Aadmi Party, Akhilesh Yadav, or Uddhav Thackeray on this matter. Who are these people, and what is their intent—do they wish to see India broken apart once again? At Jamia Millia, slogans like "Free Kashmir" and messages in support of Sharjeel Imam were written on the walls. What kind of mindset does this reflect? ...it is now time for the people of this country—all true patriots—to consider how to deliver a befitting reply to such individuals. Those responsible for these actions must be exposed." — ANI (@ANI) October 24, 2026

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गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने अब तक इस मामले पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है। उन्होंने इन नेताओं के इरादों पर सवाल खड़े किए। मंत्री ने जानना चाहा कि क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत एक बार फिर टूट जाए। उन्होंने जामिया मिलिया की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' जैसे नारे लिखे जाने का उल्लेख किया। साथ ही, शरजील इमाम के समर्थन में संदेश लिखे जाने की बात भी कही। गिरिराज सिंह ने इसे एक विशेष मानसिकता का प्रतीक बताया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के लोग इस पर विचार करें। उन्होंने सभी सच्चे देशभक्तों से ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। गिरिराज सिंह ने जोर दिया कि इन हरकतों के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को पहचानना और उन्हें सामने लाना जरूरी है।