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गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला: जामिया विवाद में चुप्पी पर सवाल, शरजील के समर्थन पर भड़के केंद्रीय मंत्री

Sat, 24 Oct 2026 07:05 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 07:05 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध-प्रदर्शन के मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 
 

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Giriraj Singh attacks opposition Questions their silence on Jamia controversy Union Minister expresses outrage
गिरिराज सिंह, केन्द्रीय मंत्री - फोटो : अमर उजाला

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध-प्रदर्शन के मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने प्रदर्शन के दौरान दीवारों पर लिखे नारों पर भी चिंता व्यक्त की।

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गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने अब तक इस मामले पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है। उन्होंने इन नेताओं के इरादों पर सवाल खड़े किए। मंत्री ने जानना चाहा कि क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत एक बार फिर टूट जाए। उन्होंने जामिया मिलिया की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' जैसे नारे लिखे जाने का उल्लेख किया। साथ ही, शरजील इमाम के समर्थन में संदेश लिखे जाने की बात भी कही। गिरिराज सिंह ने इसे एक विशेष मानसिकता का प्रतीक बताया।
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देशवासियों से अपील
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के लोग इस पर विचार करें। उन्होंने सभी सच्चे देशभक्तों से ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। गिरिराज सिंह ने जोर दिया कि इन हरकतों के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को पहचानना और उन्हें सामने लाना जरूरी है।



 
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