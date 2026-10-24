यूपी चुनाव: 'विपक्षी गठबंधन में कौन बड़ा नेता?', संगीत सोम बोले- सीट बंटवारे पर अखिलेश-राहुल में होगी खींचतान

उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के सीट-बंटवारे को लेकर भाजपा नेता संगीत सोम ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने आंतरिक संघर्ष की आशंका जताई।

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#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: On UP opposition alliance seat-sharing, BJP leader Sangeet Som says, "The core issue is: who is the more prominent leader—Akhilesh Yadav or Rahul Gandhi...I had already predicted that this conflict would unfold. Even now, it is clear that Akhilesh Yadav wants to diminish the Congress’s presence in the state...the dispute isn't merely about the specific number of seats—ideally, the Samajwadi Party and the Congress should receive an equal share. However, you can be certain that Akhilesh Yadav will not allow his own share of seats to be reduced in any way." — ANI (@ANI) October 24, 2026

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संगीत सोम ने कहा कि इस गठबंधन का मुख्य मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में से कौन अधिक प्रमुख नेता है। उन्होंने अपनी पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि यह संघर्ष अवश्य सामने आएगा।भाजपा नेता के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अखिलेश यादव राज्य में कांग्रेस की उपस्थिति को कम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यह विवाद केवल सीटों की विशिष्ट संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि नेतृत्व के वर्चस्व का है।आगे कहा कि आदर्श स्थिति में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बराबर सीटें मिलनी चाहिए थीं। हालांकि, संगीत सोम ने दृढ़ता से कहा कि अखिलेश यादव अपनी सीटों के हिस्से को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सपा प्रमुख अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।