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एसएलएफ वेद विहार निवासी जयप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 21 नवंबर को शाम करीब चार बजे परिवार के साथ बुलंदशहर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। 22 नवंबर को शाम करीब पांच बजे वापस लौटे तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने की लोंग, कान के कुंडल, चांदी की पाजेब और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। एसीपी अंकुर अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।