Ghaziabad News: मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहने चोरी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:33 PM IST
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लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की एसएलएफ वेद विहार कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर डेढ़ लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए। परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए बुलंदशहर गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एसएलएफ वेद विहार निवासी जयप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 21 नवंबर को शाम करीब चार बजे परिवार के साथ बुलंदशहर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। 22 नवंबर को शाम करीब पांच बजे वापस लौटे तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने की लोंग, कान के कुंडल, चांदी की पाजेब और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। एसीपी अंकुर अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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एसएलएफ वेद विहार निवासी जयप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 21 नवंबर को शाम करीब चार बजे परिवार के साथ बुलंदशहर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। 22 नवंबर को शाम करीब पांच बजे वापस लौटे तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने की लोंग, कान के कुंडल, चांदी की पाजेब और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। एसीपी अंकुर अमरदीप मौर्य ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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