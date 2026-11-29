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इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता और निवासी नगरपालिका कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन (केआरए), इंकलाबी नौजवान सभा और स्थानीय निवासियों ने ज्ञापन सौंपकर स्थायी पेयजल आपूर्ति की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस कमेटी के विसंबर नेगी ने किया। केआरए अध्यक्ष दीपक जोशी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ज्ञापन में कहा गया कि लाखों की आबादी वाला खोड़ा आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए निजी बोरिंग और टैंकरों पर निर्भर है। पिछले एक दशक से गंगाजल की मांग की जा रही है लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण लोगों को लाखों रुपये खर्च कर नई बोरिंग करानी पड़ रही है।बोरिंग के लिए नियम बनाने और निगरानी की मांगप्रदर्शनकारियों ने अनियंत्रित बोरिंग पर चिंता जताते हुए तकनीकी जांच और अनुमति के बिना बोरिंग पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही भूजल संरक्षण की कार्ययोजना बनाने और प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था विकसित करने की मांग उठाई।अस्पताल, स्कूल और सीवर व्यवस्था का मुद्दा उठायाज्ञापन में गंगाजल आपूर्ति योजना को प्राथमिकता से लागू करने और तब तक सभी वार्डों में नियमित पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा सीवर और एसटीपी परियोजनाओं की स्थिति व खर्च सार्वजनिक करने, घरों को सीवर लाइन से जोड़ने, सरकारी अस्पताल और कक्षा 12 तक के सरकारी विद्यालय की स्थापना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग रखी गई। टूटी सड़कों, जलभराव, नालियों और सफाई व्यवस्था सुधारने की भी मांग की गई।लिखित जवाब और समयबद्ध कार्ययोजना मांगीप्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अधिकारी से सभी मांगों पर लिखित जवाब और समयबद्ध कार्ययोजना देने की मांग की। उनका कहना था कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। गंगाजल आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरत है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण लोगों को बार-बार बोरिंग करानी पड़ रही है। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी पानी मिलने की गारंटी नहीं है।बोरिंग के लिए नियम और निगरानी की मांगलोगों ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित बोरिंग के कारण आसपास के पुराने बोरिंग प्रभावित हो रहे हैं। इससे भविष्य में पानी को लेकर विवाद और सामाजिक तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने बिना तकनीकी जांच और अनुमति के बोरिंग पर रोक लगाने, भूजल संरक्षण की कार्ययोजना बनाने और प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था विकसित करने की मांग की।अस्पताल, स्कूल और सीवर व्यवस्था का मुद्दा उठायाज्ञापन में गंगाजल आपूर्ति योजना को प्राथमिकता से लागू करने के साथ अंतरिम व्यवस्था के तहत सभी वार्डों में नियमित पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा स्वीकृत सीवर और एसटीपी परियोजनाओं की स्थिति व खर्च सार्वजनिक करने, घरों को सीवर लाइन से जोड़ने, सरकारी अस्पताल की स्थापना के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने और कक्षा 12 तक के सरकारी विद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी गई। टूटी सड़कों, जलभराव, नालियों और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।लिखित जवाब और समयबद्ध कार्ययोजना मांगीप्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अधिकारी से सभी मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर लिखित जवाब देने की मांग की। उनका कहना था कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि गंगाजल आपूर्ति के लिए ठोस कदम और समय सीमा चाहिए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि पेयजल प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरत है और इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।