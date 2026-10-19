{"_id":"6ad6503aa7093ecbc3027574","slug":"video-with-only-one-day-left-until-dussehra-shopkeepers-have-put-ravana-effigies-on-sale-forced-to-sell-them-at-half-price-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"दशहरा का सिर्फ एक दिन बचा तो दुकानदारों ने रावण की लगाई सेल, आधे दाम में बेचने को मजबूर रावण के पुतले।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशहरा का सिर्फ एक दिन बचा तो दुकानदारों ने रावण की लगाई सेल, आधे दाम में बेचने को मजबूर रावण के पुतले।

जितेंद्र सिंह

Updated Mon, 19 Oct 2026 10:45 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 10:45 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद। दशहरा का सिर्फ एक दिन बचा तो दुकानदारों ने रावण की लगाई सेल, आधे दाम में बेचने को मजबूर रावण के पुतले।

विज्ञापन