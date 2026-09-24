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इजिप्ट में सौम्या भारद्वाज का दमदार प्रदर्शन, आज हंगरी के खिलाफ दूसरा मुकाबला

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:27 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:27 PM IST







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इजिप्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज फरीदाबाद की सौम्या भारद्वाज अपने दूसरे मुकाबले में हंगरी के खिलाफ खेलने उतरेंगी,पहले मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रिया को आसानी से 6-1 से हरा दिया है। ... और पढ़ें

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