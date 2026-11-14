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सांसों का संकट: फरीदाबाद के अस्पताल में पहुंच रहे रोजाना 600 मरीज, आंखों में जलन-खांसी की शिकायत

अनुज कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 PM IST







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बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रतिदिन 600 से अधिक मरीज आंखों में जलन, खांसी-जुकाम और गले में खराश की शिकायत लेकर ओपीडी पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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