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फरीदाबाद में पार्क फ्लोर्स-2 के निवासियों का विरोध दसवें दिन भी जारी

Digvijay Singh

Updated Sun, 18 Oct 2026 06:21 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 06:21 PM IST







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फरीदाबाद में पार्क फ्लोर्स-2 के निवासियों का विरोध दसवें दिन भी जारी, डीपीएस चौक तक निकाला मार्च, ओसी की शर्तों के अनुपालन और कॉमन एरिया रखरखाव शुल्क का पारदर्शी ब्योरा देने की मांग,नहर पार की अन्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने भी दिया समर्थन। ... और पढ़ें

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