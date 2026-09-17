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फरीदाबाद बीके अस्पताल में गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 17 Sep 2026 05:48 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 05:48 PM IST







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फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने हेतु मेडिकल बोर्ड गठित किया है। ... और पढ़ें

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