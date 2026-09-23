फरीदाबाद में अधिवक्ता से बदसलूकी, पुलिसकर्मी पर आरोप; वकीलों ने किया कामकाज ठप

{"_id":"6ab2be5ff43884fc210ec096","slug":"video-rinae-ka-bthal-rashavata-ka-maga-falda-afasara-anaraga-saha-oura-faratha-garada-karama-raiisa-ka-lkara-satha-gaii-sabaaii-tama-10-ghata-pachhatachha-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऋण के बदले रिश्वत की मांग: फील्ड अफसर अनुराग सिंह और फोर्थ ग्रेड कर्मी रईस को लेकर साथ गई सीबीआई टीम, 10 घंटे पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}