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फरीदाबाद के एनआईटी-3 में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने 12 वर्षीय बच्चे पर किया हमला

Digvijay Singh

Updated Sun, 20 Sep 2026 02:55 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 02:55 PM IST







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फरीदाबाद में एनआईटी-3 में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने 12 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में ग्रंथ नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुत्ते ने बच्चे पर करीब 15 बार हमला किया, जिससे उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए। ... और पढ़ें

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