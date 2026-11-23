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फरीदाबाद के बीके अस्पताल में मरीजों को कीट और चूहों से मिलेगी राहत

Digvijay Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:00 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:00 PM IST







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फरीदाबाद के बीके अस्पताल में मरीजों को कीट और चूहों से मिलेगी राहत, वार्डों से लेकर दवा वितरण केंद्र तक कीटों पर नियंत्रण के लिए एक साल तक सेवाएं देगी एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग ने पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पांच लाख रुपये का टेंडर जारी किया। ... और पढ़ें

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