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फरीदाबाद: 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम बेअसर, पांच पेट्रोल पंपों पर बिना चेकिंग भरा फ्यूल
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए गए नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नियम का सोमवार तक भी फरीदाबाद में असर दिखाई नहीं दिया। सोमवार को की गई पड़ताल में शहर के पांच पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसीसी जांच के वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरा गया। वाहन चालक सामान्य तरीके से पेट्रोल-डीजल भरवाते रहे और कर्मचारियों ने पीयूसीसी प्रमाणपत्र मांगने या वाहन नंबर से उसकी वैधता जांचने की जहमत नहीं उठाई।
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