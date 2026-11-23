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समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवनरक्षक बनी नवजात देखभाल इकाई
फरीदाबाद में समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवनरक्षक बनी नवजात देखभाल इकाई, बीके अस्पताल के एनआईसीयू में हर माह 200 से 220 नवजात भर्ती, निजी अस्पतालों से भी पहुंच रहे गंभीर बच्चे, जन्म के बाद नहीं रोना भी खतरे का संकेत, महीने में 20 बच्चों को दिल्ली करना पड़ता है रेफर
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