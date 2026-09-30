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निर्दयी मां का अत्याचार वीडियो में कैद: फरीदाबाद में मोबाइल स्क्रीन पर खरोंच आने पर बच्चों को बेरहमी से पीटा

अनुज कुमार

Updated Wed, 30 Sep 2026 10:33 AM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 10:33 AM IST







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फरीदाबाद में एक मां ने मोबाइल की स्क्रीन पर खरोंच आने पर अपने दो मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। 6 साल की बेटी को 12 सेकंड में आठ और 4 साल के बेटे को 19 सेकंड में 12 थप्पड़ मारे गए। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक पड़ोसी युवक घर पहुंचा, जिसके बाद मारपीट की यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ... और पढ़ें

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