फरीदाबाद में श्री अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा की तैयारियों पर बैठक संपन्न

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फरीदाबाद में श्री अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर आज सामुदायिक भवन, सेक्टर 3, फरीदाबाद में अग्रवाल बंधुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सेक्टर 10-11, फरीदाबाद के अग्रवाल समाज द्वारा आगामी 11 अक्टूबर 2026 को निकाली जाने वाली विशाल श्री अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र के अग्रवाल परिवारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

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