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जूनियर हॉकी एशियन चैंपियन बनकर लौटे कुणाल तेवतिया, स्वागत को तैयार सीही गांव

जितेंद्र सिंह

Updated Tue, 15 Sep 2026 06:52 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 06:52 PM IST







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फरीदाबाद। जूनियर हॉकी एशियन चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर लौट रहे कुणाल तेवतिया के स्वागत के लिए तैयार सीही गांव।

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