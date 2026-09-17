फरीदाबाद में हाई टेंशन लाइन से झुलसा कुणाल

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फरीदाबाद में एसजीएम नगर 20 फीट रोड पर मकान के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन की तार से झुलसा कुणाल, छठी कक्षा का छात्र और वह पेपर देकर आया था और अपने साथियों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। बाल ऊपर छत पर चली गई और वह उसे लेने गया था मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से वह झुलस गया बीके नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे परिजन।

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