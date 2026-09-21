{"_id":"6ab11850f51da84672004d07","slug":"video-high-tension-wires-turning-deadly-no-safety-surveys-conducted-despite-accidents-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईटेंशन तार बन रहे जानलेवा, हादसों के बाद भी सुरक्षा सर्वे नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजली के खुले तार और हाईटेंशन लाइनें लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। शहर की कई कॉलोनियों में घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। जमीन पर गिरे तार, खुले ट्रांसफार्मर और जलभराव की स्थिति में खतरा और बढ़ जाता है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली निगम की ओर से शहर में हाईटेंशन लाइनों, ट्रांसफार्मरों और खंभों से लटकती तारों का व्यापक सुरक्षा सर्वे नहीं कराया गया है।

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