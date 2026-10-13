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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Food Department on alert in Faridabad over suspected adulteration Kuttu flour samples collected

त्योहारों पर खाद्य विभाग अलर्ट: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान पर छापा, कुट्टू के आटे के लिए सैंपल

Tue, 13 Oct 2026 05:19 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:19 PM IST
Food Department on alert in Faridabad over suspected adulteration Kuttu flour samples collected
त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। नवरात्रों के दौरान व्रत के कुट्टू आटे में मिलावट की शिकायतों के बाद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सैंपलिंग की गई है।
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