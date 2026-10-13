{"_id":"6ace1ab66c2905c994095a2f","slug":"video-food-department-on-alert-in-faridabad-over-suspected-adulteration-kuttu-flour-samples-collected-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहारों पर खाद्य विभाग अलर्ट: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान पर छापा, कुट्टू के आटे के लिए सैंपल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों पर खाद्य विभाग अलर्ट: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकान पर छापा, कुट्टू के आटे के लिए सैंपल

अनुज कुमार

Updated Tue, 13 Oct 2026 05:19 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 05:19 PM IST







Link Copied



त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर है। नवरात्रों के दौरान व्रत के कुट्टू आटे में मिलावट की शिकायतों के बाद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सैंपलिंग की गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन