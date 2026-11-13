{"_id":"6af713b42053d4a1ba01892b","slug":"video-fire-engines-get-stuck-in-traffic-jams-and-encroachments-in-these-areas-of-faridabad-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के इन इलाकों में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण में फंसती हैं दमकल गाड़ियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद। शहर के पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में आग लगने पर दमकल गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी होती है। बल्लभगढ़, एनआईटी-1 मार्केट और संकरी गलियों में अतिक्रमण, सड़क किनारे खड़े वाहन और लटकती बिजली की तारें रास्ता रोकती हैं। कई बार दमकल गाड़ियों को दूर खड़ा कर पाइप के सहारे आग बुझानी पड़ती है। बाजारों में भीड़ और जाम से समस्या और बढ़ जाती है। फायर ऑफिसर सुकवीर सिंह ने बताया कि संकरी गलियों और अतिक्रमण के कारण दमकल गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में दिक्कत आती है। लोगों को रास्ते खाली रखने चाहिए।

... और पढ़ें